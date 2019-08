CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Agosto 2019, 10:00

In arrivo una ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua della Solofrana per irrigare i campi. Ad emetterla il sindaco Girolamo Giaquinto che sta lavorando in tal senso anche d'intesa con il collega di Solofra Michele Vignola. Il drastico provvedimento è la conseguenza del responso delle analisi effettuate ultimamente dall'Arpac Campania sul torrente.La presenza di cromo totale induce infatti le autorità preposte a prendere le opportune ed immediate contromisure. Tra queste potrebbe scattare anche l'inibizione al consumo di prodotti agricoli che eventualmente sono stati coltivati ricorrendo all'acqua prelevata dal torrente che attraversa parte di Montoro. Dette produzioni agricole potrebbero infatti non essere tutte sane e presentare al loro interno tracce di metalli pesanti.