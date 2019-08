Domenica 18 Agosto 2019, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due extracomunitari salvano cuccioli di cane sotterrati vivi in un terreno di Serino. Il loro intervento è stato provvidenziale. I due immigrati, ospiti di un centro di accoglienza, hanno sentito i lamenti di uno dei cagnolini provenire tra le radici di un albero che spuntavano da un terrapieno. Hanno deciso di cominciare a scavare. Con non poca fatica sono riusciti a estrarre i tre cuccioli e a trarli in salvo. I cagnolini sono stati consegnati alle cure dell'associazione "Qua la zampa".