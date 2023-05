Da Cervinara a Friburgo per raggiungere la Stella Michelin

La storia di Marco Regione è simile a quella di tanti giovani che hanno dovuto lasciare il proprio paese in cerca di una realizzazione. E Marco dopo tanti sacrifici ha finalmente raggiunto l'obiettivo della Stella Michelin, che è l'Oscar per ogni chef.

Marco Regione è un ragazzo di 28 anni che ha conseguito il diploma alberghiero nel 2015. Dopo alcuni anni trascorsi a girare l'Italia per migliorarsi, seguendo corsi di alta cucina con chef del calibro di Gualtiero Marchesi, decide di partire per la Germania alla ricerca di nuove opportunità. Un inizio non facile, come per tanti giovani che lasciano la propria terra in cerca di fortuna. Infatti, non è stato facile lasciare la nonna Gelsomina che gli ha trasmesso la passione per la cucina.

Come non è stato facile allontanarsi dai suoi affetti, dagli amici e dalla sua Cervinara a cui, fino ad allora, aveva dedicato il suo tempo impegnandosi nel sociale con l'Associazione Terramia.

Ma la voglia di emergere è stata tanta e l'incontro con Federico Campolattano ha segnato la svolta. Lavorando fianco a fianco nel ristorante Eichhalde a Friburgo, portando avanti un progetto dello stesso Federico, sono riusciti a conquistare la prestigiosa Stella Michelin.

«Dopo vari tentativi di trovare lavoro in vari ristoranti stavo pensando di abbandonare là Germania e ritornare in Italia. Ma un giorno vidi l‘Eichhalde e il progetto mi ha conquistato fin dal primo momento e dopo tanta sofferenza tra covid e quant’altro siamo arrivati a questo prestigioso obiettivo. Ho provato una gioia immensa, ci ha detto Marco, perché arrivi ad un certo punto del percorso dove ti trovi solo con poche persone che credono veramente in te e per me questo lavoro non è altro che una passione che mi e stata tramandata dalla mia famiglia ma soprattutto da nonna Gelsomina che vedevo la domenica mattina preparare il buon ragù per poi fare dei gnocchi a tegamino favolosi». Al momento Marco si gode il risultato ottenuto dando sempre il massimo dietro i fornelli, in Germania ha trovato un ottimo ambiente di lavoro e non ha abbandonato l'idea di tornare un giorno a Cervinara per realizzare un progetto sul modello dell'Eichhalde.