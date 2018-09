Venerdì 14 Settembre 2018, 17:45

Due pregiudicati di Ercolano, con precedenti specifici, sorpresi ad aggirarsi con fare sospetto a Baiano. Bloccati dai carabinieri, nella loro vettura sono stati umerosi attrezzi da scasso. Condotti in xaserma per gli ulteriori accertamenti, a loro carico è scattata la denuncia poiché ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. I due soggetti sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.