Da Napoli a Montevergine, ma l'auto prende fuoco: paura per una famiglia

Lunedì 3 Settembre 2018, 19:06

Vanno in pellegrinaggio a Montevergine, ma l'auto prende fuoco in autostrada. Paura per una famiglia di Napoli che ha fatto appena in tempo ad abbandonare il veicolo, poi completamente avvolto dalle fiamme. Non hanno riportato conseguenze.Il fatto s'è verificato lungo l'A16, nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che qualche ora prima era stati a lungo impegnati nelle operazioni di spegnimento del tir carico di ecoballe di rifiuti.