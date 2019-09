Martedì 17 Settembre 2019, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per due giorni è rimasta ferita sul pavimento a causa di una caduta. Un'insegnante in pensione di Ariano Irpino è stata salvata dagli agenti della polizia municipale che sono entrati nell'appartamento dopo essersi arrampicati da un balcone. I caschi bianchi erano stati allertati dai vicini di casa della donna che non avevano più sue notizie e non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Quando sono entrati nell'abitazione, i vigili urbani hanno trovato la donna riversa a terra, dolorante. E' stata quindi trasportata da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "Frangipane". Ha riportato la frattura del femore, oltre a una serie di escoriazioni.