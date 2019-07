Mercoledì 3 Luglio 2019, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni di Anna sono gravi, ma stabili. La 70enne protagonista del trono over di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi è ricoverata al centro grandi ustionati di Bari, ancora in camera iperbarica. Ha un problema a un occhio e ustioni su gambe e braccia. Anna Grassi è stata trasportata nel nosocomio pugliese a seguito dell’esplosione all’interno della villetta di Lauro, in Irpinia, che condivide con Carmine Grasso. L’anziano di 81 anni è riuscito a cavarsela con qualche ferita lieve.I due si sono conosciuti nel corso del programma tv di Canale 5. Poi la decisione della convivenza e il trasferimento di Anna dalla provincia di Roma a quella di Avellino. Il 25 giugno la violenta deflagrazione, causata da una fuga di gas. La casa ha riportato notevoli danni tanto da essere dichiarata inagibile. Carmine e i suoi parenti sono in continuo contatto con il centro grandi ustionati. Continue le tappe in Puglia. Tutta l’Irpinia prega per Anna.