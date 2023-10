Del Giudice, i suoi racconti premiati a Torino

Il Premio Piemonte Letteratura, concorso nazionale destinato alle opere inedite di poesia e narrativa, è stato assegnato allo scrittore irpino di letteratura per ragazzi, Giuseppe Del Giudice. Avvocato, già sindaco di Nusco ed esponente politico, il romanziere di casa nostra colleziona riconoscimenti nazionali ed internazionali, per l’originalità delle sue fiabe. Con “La volpe chiacchierina” ed “Il ponte delle lumache”, l’autore ha avvicinato alla lettura tanti bambini, grazie anche ai numerosi incontri nelle scuole. Una passione nata per caso, aspettando Alice, la sua bimba di 3 anni, ed incoraggiato dalla giovane moglie che, di nascosto, ha iscritto uno dei suoi lavori ad un concorso nazionale. Inaspettatamente, il giovane avvocato vince la competizione e consolida la sua passione per la scrittura. Oltre ad essere originali, le sue fiabe hanno una caratteristica particolare, il racconto dell’Irpinia.



«La mia terra - spiega - ispira le mie favole. In Irpinia ho vissuto un’infanzia felice, tra i colori ed i profumi della natura e della tradizione. La nostra è una provincia feconda dal punto di vista emozionale e si trasforma in musa in quanti scelgono di raccontare la bellezza nelle sue diverse forme». Il tema del concorso di Torino è stato proprio “Identità e territorio”. Del Giudice ha partecipato nella sezione narrativa con una sua fiaba. «Ho raccontato la storia di un proprietario di un vigneto, dove si erge una quercia secolare. Questa pianta maestosa ha accompagnato l’esistenza dei nonni e dei bisnonni del protagonista del racconto. Amici e vicini gli consigliano di abbattere il vecchio albero, per allargare l’estensione delle vigne. Ma il protagonista si rifiuta e mantiene in vita la quercia».



Una fiaba che ha una morale rivolta non solo al rispetto della natura, ma anche alla conservazione della propria storia familiare. «I luoghi fanno parte del nostro percorso di vita, al pari dei legami familiari - commenta lo scrittore.

Oggi, per danaro, si tende a distruggere tutto, anche i nostri sentimenti e le nostre radici». La prima fan dell’avvocato favolista è proprio Alice, che ha seguito il papà anche nella cerimonia di premiazione a Torino. «Alice, che ha 3 anni - precisa Del Giudice - si fa leggere le fiabe. Poi, sfogliando i libri, costruisce racconti attraverso le illustrazioni. Mia moglie ed io siamo molto contenti, perché, in tal modo, si nutre la fantasia». Nel ritirare il Premio, l’autore ha raccontato la sua Irpinia: «Sono rimasto stupito dall’assegnazione del riconoscimento - afferma - conferitomi da una giuria di scrittori. Mi aspettavo che, in una città del Nord, facessero più presa le opere ambientate nel Settentrione, per una ragione legata all’individuazione degli elementi identitari comuni. Una piccola provincia del Sud, invece, ha colpito la giuria attraverso il racconto, per le ragioni etiche che scandiscono, ancora oggi, la nostra esistenza ed i nostri comportamenti».



La scrittura delle fiabe è sempre presente nella vita dell’autore, anche durante la pandemia, quando, sui canali social, ha pubblicato delle favole in pillole, che saranno riunite in un libro. Intanto, Giuseppe Del Giudice lavora alla sua terza fiaba. «Spero che sia edita entro l’anno. La scrittura favolistica fa parte di me ed è pensata come un dono rivolto a tutti i bambini, non solo ad Alice». Del Giudice, quindi, conclude: «È importante stimolare i più piccoli a cimentarsi nelle arti espressive, ad alimentare la creatività, di cui spesso i loro genitori, ma anche gli stessi bambini, non hanno consapevolezza».