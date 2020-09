Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo. È scattato ad Avellino su disposizione del questore Maurizio Terrazzi. Gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine, allo scopo di infrenare l’increscioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ha adottato nei confronti di un pregiudicato 46enne di Avellino, il provvedimento di divieto di accesso ai centri urbani.

LEGGI ANCHE Premio Ischia internazionale di giornalismo: «Così cambiano i consumi degli italiani»

Nello specifico all'uomo, intento ad esercitare l’attività di guardia macchine in assenza di autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, dopo due diverse contestazioni al Codice della Strada, con contestuali ordini di allontanamento, è stato applicato il divieto previsto dalla vigente legge, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, per cui non potrà accedere in alcune strade del capoluogo cittadino per la durata di un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA