«È con grande soddisfazione che ricevo oggi la cittadinanza onoraria di Morra, in Alta Irpinia, terra di Francesco De Sanctis, un grande uomo di cultura, un grande intellettuale che ha lottato per l'unità d'Italia e ha pagato il prezzo delle sue idee». È quanto scrive sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.



«Dobbiamo onorareanche per la lezione che ci ha dato nel suo impegno politico. Ho parlato con qualche giornalista qualche minuto fa e ho pensato che De Sanctis è stato ministro della Pubblica istruzione di questo paese. Francesco De Sanctis ministro della pubblica istruzione: quantum mutatus ab illo», ha detto il presidente intervenendo alla cerimonia e ironizzando sull'attuale governo. «Anche nel suo impegno politico come ministro della Pubblica istruzione - ha aggiunto De Luca - c'era un'idea guida: non avremo un Paese libero, diceva, se non avremo uomini liberi, e lo strumento per la costruzione della libertà degli esseri umani è la cultura, l'educazione, la trasmissione dei valori, l'autonomia critica. De Sanctis ha vissuto anche l'impegno da ministro della Pubblica istruzione da questo punto di vista: costruire una nuova generazione di italiani, costruire donne e uomini liberi».