Sabato 6 Luglio 2019, 12:19

Mercoledì prossimo, 10 luglio, alle ore 18, nell'Hotel De La Ville di Avellino, si terrà un incontro con il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, ed i lavoratori idraulico forestali delle Comunità montane della Regione. Ne dà notizia un comunicato. «Sarà un'occasione per incontrare gli operai delle comunità montane campane e per illustrare le iniziative messe in campo dalla Regione» si legge nella nota.