​«Non possiamo più permetterci comuni con una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti in Irpinia. Non possiamo più permetterci 118 fasce tricolori. I piccoli municipi, non per colpe loro, non sono più in grado di garantire determinati servizi».

Ne è convinto il presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia, che è intervenuto a una delle tre tavole rotonde organizzate ieri al Circolo della Stampa nell’ambito del confronto “Le sfide della complessità, tra contesti, azioni, attori”, fortemente voluto dalla professoressa Tonia De Giuseppe - professore associato di Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione presso l'Università Giustino Fortunato -, insieme a una serie di partner. Proprio partendo dal tema dell’appuntamento, De Vizia mette in risalto quelle che sono le problematiche del territorio irpino. Una di queste è lo spopolamento. «Il fenomeno - dice il numero uno degli industriali irpini - ormai è noto. Le cifre possono variare da un anno all’altro, ma siamo già a una situazione devastante. Ora servono risposte. Si cominci dalla formazione e dai servizi. Nel primo caso, porto l’esempio degli Its, gli Istituti tecnici superiori, che consentono di formare adeguatamente i nostri giovani rispetto alle esigenze delle aziende. Il 90% dei diplomati riesce subito a trovare il lavoro sul territorio, appena completa il ciclo di studi. Insomma, gli Its offrono tante opportunità. Eppure, c’è un rapporto di uno a dieci tra Italia e Germania per quota di ragazzi che decide di intraprendere questo percorso».

La formazione adeguata, dunque, per far incrociare domanda e offerta di lavoro. E quindi fermare l’emigrazione da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. «Ma lo spopolamento - riprende De Vizia - si può tentare di arginare anche con servizi adeguati, che i comuni piccoli non possono più garantire. Ci sono ancora troppi localismi, spesso manca visione. Stiamo costruendo scuole, ma mancano gli studenti. Fra poco, avremo più aule che ragazzi che siederanno tra i banchi. Siamo al paradosso. I comuni sotto i cinquemila abitanti non hanno ragione d’esistere e non è utile unificare i servizi».

Per il presidente di Confindustria, dunque, è necessaria una svolta radicale per affrontare la complessità dei problemi, argomento centrale intorno al quale si è sviluppata la discussione di ieri. Questo concerne anche l’ambito sanitario. Basti pensare alle liste d’attesa per una prestazione o alle file al pronto soccorso. A margine dell’evento, il manager dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, rappresenta appunto la necessità di affrontare la problematica nel suo complesso. «La ricerca di semplicità nella fornitura di risposte a una complessità così forte è una priorità, specialmente considerando il forte impatto sociale delle situazioni sanitarie - sostiene Ferrante - il ruolo cruciale è intercettare i pazienti in modo tempestivo, offrendo risposte adeguate sia a livello ospedaliero che territoriale. La collaborazione tra medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali, con l'implementazione di accessi distrettuali, può contribuire a dare un supporto più completo ai pazienti fragili, riducendo la necessità di ricorrere ripetutamente alle liste d'attesa ospedaliere. L'obiettivo è fornire risposte tempestive, mantenendo un ambiente di normalità e serenità per i cittadini, contribuendo a evitare richieste non adeguate legate a una percezione di risposte insufficienti».

Tra i protagonisti del dibattito a più voci di ieri, di fronte a una nutrita platea, il professore Maurizio Sibilio, ordinario di Didattica generale e Pedagogia speciale e prorettore dell'Università degli studi di Salerno. Secondo Sibilio, è interessante riflettere «sulla sfida di anticipare il futuro e comprendere le dinamiche dei sistemi». Valorizzare la dignità sociale della cultura è una sfida importante per promuovere il cambiamento e affrontare questioni complesse come la formazione e l'educazione in vari contesti.