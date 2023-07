Il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, lunedì mattina, alle 11.30, incontrerà nella sede del Palazzo Episcopale una delegazione degli ex interinali della Denso. Arriva all'attenzione del prelato e dell'intera diocesi, dunque, la vicenda dei 21 operai per metà andati in disoccupazione e per la restante parte ancora più precari di prima. Del resto, da vertenza sindacale il caso, ormai, sta prendendo tutte le sembianze di una problematica sociale per le famiglie coinvolte che, di punto in bianco, si sono trovate a gestire una situazione complicata tra figli a cui badare, mutui e spese da pagare senza avere più né un lavoro né, tanto meno, prospettive minime per il futuro. L'appuntamento è stato messo in calendario dopo che ieri mattina un gruppo di operai ha illustrato l'incubo che sta vivendo al vicario generale della diocesi, Pasquale Iannuzzo, proprio davanti all'ingresso della sede vescovile. In particolare Patrizio Picariello, uno dei portavoce dei lavoratori, somministrati dall'agenzia Manpower alla multinazionale che ha uno stabilimento nel nucleo industriale di Pianodardine, e da più di sei mesi in disoccupazione, ha raccontato come dopo 18 anni sono usciti fuori dalle catene di produzione aziendale.

APPROFONDIMENTI Strage nel Cadore, dall'Irpinia parte la colletta per la vedova Ripreso in un video mentre incendia veicoli, arrestato: lunedì l'interrogatorio Schianto in Calabria: muore donna irpina, ferito il nipotino

Ciò, nonostante il loro costo complessivo per la società sia molto contenuto e siano giunte già da alcuni mesi diverse commesse che giustificherebbero una loro reintegrazione. Il colloquio con Iannuzzo, dunque, così come il coinvolgimento del vice direttore della Caritas, Don Vitaliano Della Sala, è servito a mettere al corrente il vescovo sui fatti e ad organizzare l'incontro per verificare in che modo lo stesso monsignore Aiello può dare un contributo alla causa. In attesa dell'udienza, però, gli ex interinali non hanno intenzione di fermarsi, soprattutto perché, a loro dire, i sindacati di categoria non starebbero facendo la propria parte. Dal sit-in in piazza Libertà, quindi, indice puntato contro gli ultimi risvolti non previsti dall'accordo stilato nella sede di Confindustria il 14 giugno scorso con il responsabile del personale. «Si era stabilito che ogni tre pensionamenti anticipati spiega Picariello sarebbe entrato uno di noi. Ci avevano detto che avrebbero dovuto maturare le condizioni necessarie 72 unità ma finora non abbiamo visto una proposta di incentivo. Inoltre, già ci sarebbero dovute essere delle uscite, invece, secondo le ultime notizie i tempi si allungano. E adesso si parla anche di mobilità. Non sappiamo più come fare. In questa condizione siamo in 21. Dovevano stabilizzarci ma dopo essere passati per il contratto di staff leasing la Denso ha revocato la convenzione a Manpower e azzerato gli ammortizzatori sociali. Così mentre chi di noi non poteva restare in "disponibilità", a poco più di 500 euro al mese, ed è andato in disoccupazione, sono state prese 18 persone a tempo indeterminato che non rientravano nel gruppo interinale Manpower».

Per Sergio Trezza, altra anima della protesta, a questo punto, vanno coinvolti anche il sindaco, il presidente della Provincia e il prefetto di Avellino: «La verità è che dall'inizio avevano immaginato di accompagnarci verso un licenziamento più soft. Da essere priorità, infatti, siamo stati scavalcati anche da nuovi assunti poco più che ventenni. Dopo anni di lavoro precario siamo stati abbandonati, non solo dall'azienda ma anche dalle associazioni sindacali».