CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 23 Luglio 2019, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violazioni amministrative per il proprietario di un opificio di Domicella. Durante i controlli è stato accertato l'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per un operaio, inoltre, è scattata la denuncia: percepiva il reddito di cittadinanza. Deve rispondere di truffa aggravata. Violazioni amministrative anche per un 45enne napoletano che vendeva, senza la prescritta autorizzazione su area pubblica, prodotti per l'igiene e per la casa.