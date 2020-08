I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Montefalcione in via Roma per un incendio che ha interessato un locale adibito a deposito, con al suo interno materiale vario ed un'autovettura. Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme, evitando che le stesse si propagassero ad altri ambienti e consentendo di salvare il veicolo portandolo all'esterno. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ma la paura è stata notevole per la famiglia che abita al piano superiore del deposito. Hanno vissuto momenti di forte apprensione. © RIPRODUZIONE RISERVATA