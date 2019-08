Giovedì 1 Agosto 2019, 14:36

Deposito in fiamme a Paternopoli. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha interessato la struttura di Contrada Cerreto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Non sono mancati momenti di forte apprensione, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. I militari dell’Arma hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini. Si propende comunque per l’ipotesi accidentale.