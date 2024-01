C'è bisogno di maestri anche nel cinema. E quel titolo non può essere fine a sé stesso. Va bene l'esempio e ciò che si è realizzato, ma trasmettere conoscenze e competenze è altro. Chi si sta cimentando in questo è Leonardo Di Costanzo.

Il regista de L'intervallo, de L'intrusa, ritorna questa sera (cinema Partenio, dalle 20.30) ospite dello Zia Lidia Social Club con due lavori: il corto Welcome to Paradise (Italia 2023, 24') ed il docufilm Procida (Aa.Vv., Italia 2023, 68').

«Non si tratta di insegnare, ma di capire qual è quella sensibilità, quello sguardo, aiutare le persone a essere consapevoli della propria modalità tutta propria di guardare il mondo e raccontarlo. È un problema di democrazia» spiega il regista. Per lui è la quarta volta ad Avellino: «Ormai è un nostro amico commenta Bianca Maria Paladino de Lo Zia Lidia Social Club - Per la quarta volta proiettiamo suoi lavori. L'ultima volta siamo stati dei portafortuna, considerando i riconoscimenti poi ottenuti da Ariaferma (tra gli altri due David di Donatello per la migliore sceneggiatura e per il miglior attore protagonista a Silvio Orlando)».

Di Costanzo, dopo aver investigato il mondo carcerario con la felice intuizione di invertite i possibili cliché interpretativi di Silvio Orlando e Toni Servillo, ritorna al mondo dei giovani, soprattutto a quello dell'adolescenza: «L'ha sempre attratto. Nei suoi lavori ha spesso voluto investigare l'età della formazione. Quel momento in cui i ragazzi non hanno un'identità precisa, quel passaggio verso l'età adulta di soggetti che spesso presentano una particolarità, una difficoltà, un disagio che può essere sociale o relazionale» spiega Paladino.

Procida è un documentario che perlustra l'isola a conclusione di Film Atelier 2022, il corso di regia di cinema documentario dedicato a ragazzi residenti in Campania, affidato al regista e coordinato da Antonella Di Nocera (anche lei ospite questa sera al Partenio) per Parallelo 41 produzioni. Consta di 12 personali punti di vista dell'isola che si amalgamano nell'unica finalità di ascoltare e raccontare. Di Costanzo conferma la sua missione di didatta del cinema, di insegnante capace di liberare gli allievi dai cliché della visione standardizzata per far crescere in loro l'esigenza di una vera autonomia dello sguardo. E se i giovani sono protagonisti dietro la macchina da presa in Procida, ritornano ad esserlo anche come soggetti in Welcome to Paradise, l'altra proiezione in programma.

Sul cortometraggio, diretto dallo stesso Di Costanzo, c'è il suo marchio di fabbrica: racconta la storia di Nadia, una ragazzina solitaria e diffidente, che porta una benda su un occhio. Lungo la riva del fiume, in cerca di avventure in compagnia di alcuni gattini randagi, vede un ragazzo maltrattato e rinchiuso in un capanno abbandonato dai ragazzini del paese. Nadia si allontana. Poi, curiosa, torna e tenta di liberare il prigioniero.

La parete che li separa apre in Nadia la possibilità di giocare ad essere un'altra e a provare, nella seduzione, un'improvvisa voglia di crescere. Il corto, fuori concorso all'ultima Mostra di Venezia e prodotto da Mompracem (Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros) con Rai Cinema, è stato realizzato nell'ambito di Bottega Xnl - Fare Cinema, il corso di alta formazione cinematografica di Fondazione Fare Cinema che offre ai partecipanti la straordinaria occasione di partecipare direttamente, sotto la guida di un maestro, alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche sul campo.