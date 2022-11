C'è più di un precedente illustre: da specialista in materie scientifiche a raffinato poeta non è un certo un caso raro. Sarà forse che la matrice della poesia sta proprio nell'approfondimento scientifico. Fin dall'età classica i poeti sono stati gli scienziati della loro epoca. Hanno ricostruito, da Lucrezio a Erodoto, il loro mondo sul piano scientifico, antropologico, storico con i mezzi che avevano a disposizione. Ed erano ascoltati nelle corti imperiali o finivano in bassa fortuna per i giudizi puntuti e scomodi che davano degli accadimenti di cui erano testimoni. Di qui gli esili imposti (raccontati nei cinquanta libri dei Tristia da Ovidio ad esempio), o le ricerche sul campo dei poeti greci.

Fenomeni incomprensibili venivano riproposti in una chiave poetica che era l'unica conosciuta nell'antichità. Mito e mitopoiesi sono la chiave di ogni civiltà. E che la sequenza genomica, la dimensione subatomica o la danza delle forze che tengono in equilibrio i pianeti e l'altre stelle non sono esse stessa cadenzate come il verso libero o quello che ubbidisce alla metrica?

Perciò Vittorio Di Ruocco di professione chimico, direttore del dipartimento irpino dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, si trova a proprio agio in questa modalità espressiva.

Una poesia tesa, di cronaca la sua. Che si ispira all'attualità drammatica e selvaggia di questi anni, in cui la guerra e le carestie, le migrazioni bibliche, gli stupri e le deportazioni di massa, sono parte di una storia che non vuole passare. Di Ruocco è interprete di drammi che lo trovano particolarmente sensibile in luoghi remoti e familiari allo stesso tempo: El Kelaat, il ponte di Jamoud, il mercato di Al Kalabà, Damasco. E poi ci sono Segen, morto a Pozzallo dopo 19 mesi di detenzione in Libia, e Jasmine (Jasmine è ancora la tra le macerie: /di lei non è rimasto che il sorriso/inchiodato alla tua memoria) e poi Farah e Rashid.

Sono brandelli di attualità scolpiti nei versi di Di Ruocco che pare trovare pace nella sua ultima plaquette poetica (L'inverno che divampa, Carta e Penna editore) soltanto in una seconda parte che costruisce il nucleo più intimo della recente produzione del poeta salernitano. L'ispirazione montaliana è nella ricostruzione mnestica di un paesaggio dell'anima. Salse note echeggiano/ sulla tela della vita/ e ogni cosa giace, scrive Di Ruocco e sembra il ritmo del meriggiare pallido e assorto. Il poeta si placa dopo l'urlo di Mai più guerra e il pensiero si distende nel vagheggiare momenti intimi e sensuali come Nei tuoi pensieri di seta, o Tra i ripidi vortici delle tue parole, o si libra nella mistica preghiera breve. Ogni verso è una promessa, una possibilità di sistemazione meno rapsodica del pensiero in una raccolta futura costruita su un itinerario tematico. Ma forse la scelta di affidarsi all'avventura quotidiana dell'ispirazione è anch'essa una scelta letteraria che non ubbidisce al rigore di un editor.

Resta, forse voluto, forse rimasto nella penna reminiscenza culturale di studi classici un catalogo dannunziano, forse carducciano di espressioni desuete i labbri, i rivi, ci sono finanche le tamerici, fino ad un'antichissima declinazione del verbo annichilire E annichila il mio impavido pudore che la Treccani rintraccia in contesto scientifico, in Giordano Bruno, Galileo Galilei e nell'economista salernitano Antonio Genovesi (nella poetica di Di Ruocco tutto si tiene).

Tutti segnali e richiami che fanno da contrappunto al ricorso stilistico della seconda parte del volume che segnala la frequentazione degli autori tardo novecenteschi: Ramaglia, carabattola. Ma su tutto in questo libro dal titolo che è quasi un ossimoro, restano certi versi, Vorrei che germinasse la giustizia ()/la verità immortale che ci unisce e ancora Arriverà la nave del riscatto (...)/ a sciogliere milioni di catene: versi di una delle più ispirate delle composizioni di Di Ruocco, mai consolatorii ma necessari, trasudanti speranza e umanità.

Il volume sarà presentato oggi 18 novembre alle 17.30 al circolo della stampa di Avellino, con gli interventi della docente Annamaria Petolicchio, nota per essere una delle istitutrici della serie Il Collegio in onda su Raidue, del saggista Raffaele Messina, del direttore dell'Arpac Stefano Sorvino e del sindaco di Avellino Gianluca Festa, con le letture di Luigi Frasca e Angela Caterina del Teatro d'Europa.