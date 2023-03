È un gigante della promozione e della tutela dei diritti civili Soumaila Diawara, scrittore, poeta, docente universitario, «migrante» del Mali, da sempre impegnato per i valori della democrazia, della libertà dai regimi autoritari, causa di orrore e morte.

L'approdo in Italia dei tanti disperati del mare, nel pensiero dello scrittore, per certa politica, è una colpa, quasi un'incoscienza, e bisogna mettere nel conto la possibilità di morire.

APPROFONDIMENTI «Avellino letteraria» in ricordo di Mario Cesa Dieci anni senza Manganelli, domani Avellino ricorda il superpoliziotto

Migliaia sono le vittime del Mediterraneo, che ha travolto donne uomini, bambini, alla ricerca di un luogo senza torture, persecuzioni, violenze. Le ultime, in ordine di tempo, riposano nelle acque che bagnano Kutro. Soumaila Diawara, nato a Bamaka, si laurea in Scienze Giuridiche ed si colloca nei gruppi studenteschi, prima di aderire al Partito di opposizione Solidarietà Africana per la Democrazia e l'Indipendenza.

Si batte per l'affermazione dei diritti della persona contro le angherie del potere. È costretto ad abbandonare il Mali, perché accusato, ingiustamente, di aggressione ai danni del presidente dell'Assemblea legislativa. Tante le sue traversie, prima di arrivare, sulla rotta del Mare Nostrum, in Italia, dove presenta domanda di Asilo e, attualmente, gode dello status di rifugiato.

Oggi, alle 9.30, sarà al Liceo Virgilio, dove nell'ambito del progetto Libriamioci racconterà la sua esperienza, presentando il libro Le cicatrici del porto sicuro. Diario di un sopravvissuto (Youcanprint, pag. 236, euro 20) il suo racconto della difficile condizione di detenuto in Libia, dove ha raccolto le testimonianze anche di donne, uomini, bambini, bambine, attraverso interviste realizzate con coraggio, senza farsi scoprire, altrimenti sarebbe stato giustiziato.

Una narrazione sugli orrori dei regimi autoritari africani, riportati con lucidità e pacatezza, nonostante la violenza dilagante nel Continente Nero diventa ferocia spietata per le persone, che subiscono trattamenti disumani, perdendo la loro dignità. Chi riesce a fuggire, cerca di dimenticare e di ricominciare, pregando di sopravvivere al viaggio della disperazione. Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha affermato che, tra le vittime delle mafie, bisogna annoverare anche i migranti che riposano nelle acque, riferendosi ai corpi di Kutro. Ne parleranno ai ragazzi irpini, Diawara, Dimitri Meka, immigrato perfettamente integrato sul territorio, e Maddalena Poerio volontaria di Comunità Accogliente di Mercogliano. Già in Sogni di un uomo, Diawara esprime il dolore, la sofferenza di chi ha dovuto lasciare il proprio Paese per sfuggire alla tortura. È salito su in gommone, nel lontano 2014, e si è trovato a scampare la morte, da naufrago.

«Sono sopravvissuto a un naufragio - spiega - eravamo 120 e ci siamo salvati in 30. Era la Vigilia di Natale di 9 anni fa. Sono rimasto in mare due ore». Il salvataggio è avvenuto grazie all'intervento della Marina militare. «Siamo responsabili di crimini- continua- ed è giusto dare una mano a chi ha bisogno. Ci sono le possibilità di salvare le persone, ma abbiamo deciso che esse non hanno diritto di vivere. Inoltre, abbiamo scelto di criminalizzare chi salva vite umane, ed è una decisione anticostituzionale, è una violazione dei diritti umani». Il grido di dolore di Diawara è rivolto alla politica «che deve uscire dall'indifferenza, guardare altrove e capire le sofferenze di tante persone che attraversano il Mediterraneo o che spesso finiscono nelle carceri libiche, torturate o ricattate».