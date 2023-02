Una storia a lieto fine, ma che ha ancora tanti punti oscuri da chiarire. Fine settimana di apprensione per una famiglia di Avellino che per oltre 24 ore non avuto notizie della propria figlia 17enne. La ragazza era stata accompagnata in palestra nel pomeriggio di venerdì. Poi, da quel momento, si sono perse le tracce. I genitori, preoccupatissimi per l'assenza prolungata della giovane, non hanno perso tempo e hanno subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.

La Prefettura ha immediatamente attivato il protocollo per le ricerche. All'opera i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sotto il coordinamento di Palazzo di Governo. Le ricerche si sono concentrate nel Mandamento, nella zona tra Baiano e Avella. La ragazza probabilmente ha passato la notte in quella zona. Fortunatamente, dopo diverse ore lo smartphone è tornato raggiungibile. Ciò ha permesso a carabinieri e vigili del fuoco di individuare l'area di interesse dove provare a trovare la 17enne. La ragazza dopo diversi tentativi ha risposto a una chiamata, fornendo vaghe informazioni. Prezioso il supporto di una insegnante dell'istituto superiore del capoluogo frequentato dalla giovane, che è riuscita a mettersi in contatto con lei e a parlarle. Dopo aver trascorso oltre 24 ore fuori, la 17enne è stata poi ritrovata dai vigili del fuoco e dai carabinieri all'interno dell'Autostazione di Avellino.

Molto probabilmente è riuscita a tornare nel capoluogo. Forse salendo a bordo di un autobus di linea, proprio sabato sera. Quando è stata ritrovata nella serata dell'altro ieri appariva disorientata e spaventata. Ma, fortunatamente, in buono stato di salute. Sul posto c'erano i carabinieri del Comando Provinciale e i vigili del fuoco. Felicissimi i genitori - una famiglia molto stimata in città - che hanno potuto tirare su un sospiro di sollievo dopo oltre un giorno con il cuore in gola. Ancora da capire i motivi dell'allontanamento della giovane che ha tenuto in apprensione familiari e amici. Sono vari, dunque, gli aspetti da chiarire di questa vicenda. Un approfondimento che verrà fatto anche tra le mura domestiche. Ma ci sarà tempo per fare luce sull'accaduto. Ora è il tempo di recuperare serenità e intimità familiare. L'attività posta in essere dalla Prefettura, con carabinieri e vigili del fuoco è stata provvidenziale per stringere il cerchio sull'area d'interesse delle ricerche e per individuare i canali giusti al fine di entrare in contatto con la ragazza avellinese.