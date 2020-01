C'è finalmente il decreto dirigenziale di approvazione del progetto definitivo di chiusura e gestione del «post mortem» della discarica di Difesa Grande. In pratica il dirigente dell'unità operativa per le Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, Antonello Barretta, individua le prescrizioni a cui deve attenersi l'Asidev-Ecologia. Il dato di fatto più evidente è che è prevalsa la linea portata avanti nelle varie conferenze di servizi sia dall'amministrazione comunale guidata da Domenico Gambacorta che da quella attuale di Enrico Franza. Non ci saranno conferimenti di nuovi rifiuti. Neanche per coprire eventuali superfici disponibili. Il capping della copertura finale della discarica dovrà essere realizzato in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia, prevedendo l'utilizzo esclusivo di terreno vegetale in luogo di biostabilizzato. Dovranno essere diminuite, inoltre, le quantità del riempimento necessario alla riprofilatura, contenendolo al minimo indispensabile ed indicando, in apposita Relazione Tecnica da presentare alla Unità operativa dirigenziale della Regione Campania, al Comune di Ariano Irpino e all' Arpac Dipartimento di Avellino prima dell'avvio dei lavori, i volumi complessivi da utilizzare.

Le modalità di calcolo dovranno essere giustificate con il metodo delle sezioni ragguagliate, come richiesto dal Comune di Ariano Irpino.



L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovranno essere, inoltre, qualificate come sottoprodotto e non dovranno in nessun caso essere catalogate come rifiuti e terre e rocce da scavo. In più dovranno essere realizzati altri due pozzi spia per il controllo dei bianchi in un'area a monte del sito opportunamente individuata e resa disponibile dal Comune di Ariano Irpino, al fine di confermare i dati bibliografici di fondo indicati nel documento di analisi di rischio specifico. I monitoraggi su tutti i pozzi spia, effettuati di concerto con l'autorità competente al controllo, dovranno avere cadenza mensile e comunicati con appositi report alla Regione, al Comune, all' Arpac ed alla Provincia di Avellino per tutto il periodo relativo alla esecuzione della copertura finale e per ulteriori tre anni dalla data di collaudo definitivo delle opere. Dovranno essere eseguiti monitoraggi sulla stabilità dei versanti con l'utilizzo di inclinometri e o clinometri, durante tutte le fasi di gestione post mortem atteso che il sito è già interessato da movimenti nel versante sud ( lato ex Smae) e che la riprofilazione della copertura con materiale di riempimento potrebbe comportare ulteriori spinte da sovraccarico.



Il dirigente regionale raccomanda, inoltre, all'Asi-Dev Ecologia di eseguire le misurazioni secondo le modalità e le frequenze indicate nel Piano di sorveglianza e controllo. Ma non solo. Si raccomanda di tenere sempre alta l'attenzione per ogni evenienza che dovesse riguardare la salute pubblica e le matrici ambientali in genere, consigliando la tenuta di un registro ove vengano riportate ed annotate le fasi più importanti delle attività svolte e le eventuali criticità affrontate. Prima dell'inizio dei lavori la società Asi-Dev Ecologia S.r.l. dovrà richiedere ed ottenere l'Autorizzazione Sismica al competente Genio Civile di Ariano Irpino. Deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica, di sorveglianza e controllo per almeno trenta anni e comunque fino a che l'Ente competente accerti che la discarica non comporti rischi per la salute e per l'ambiente. © RIPRODUZIONE RISERVATA