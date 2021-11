Diffonde le foto hard della fidanzata ucraina che lo ha lasciato: denunciato

Non si rassegnava all'idea di essere stato lasciato e per mesi ha perseguitato la ex compagna ed il suo nuovo convivente con appostamenti, pedinamenti ed esplicite minacce di morte. Poi, ha diffuso, tramite un servizio di messaggistica istantanea, immagini a contenuto sessualmente esplicito della donna, accompagnandole con post in cui si vantava della relazione avuta con lei.

Un 54 enne di Ariano Irpino ( Avellino) , è stato denunciato per atti persecutori e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. Nei suoi confronti è stata anche applicato la misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una giovane donna di nazionalità ucraina, e il divieto di comunicare con lei mediante qualsiasi mezzo. Le indagini, cominciate nel 2020 su denuncia della vittima, sono state coordinate dalla Procura di Benevento ed affidate agli agenti del Commissariato di Ariano irpino. Il Gip del Tribunale di Benevento ha emesso il provvedimento cautelare.