Sabato 23 Marzo 2019, 11:07

Prosegue celermente l'indagine bis sui certificati falsi. Ieri mattina il procuratore Rosario Cantelmo e il pubblico ministero Antonella Salvatore hanno ascoltato per ore altri acquirenti degli attestati falsi e spendibili nel concorso Ata, con la speranza di scalare la graduatoria velocemente.Il procuratore e il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, vogliono vederci chiaro in questa vicenda e capire da chi effettivamente venivano venduti illecitamente i certificati, da chi veniva proposto l'acquisto dei titoli facili, in cambio solo di somme di denaro e nessuno impegno nel seguire i corsi.I primi acquirenti furono ascoltati la scorsa settimana dopo che, durante le perquisizioni effettuate presso l'istituto Mediaform di Acerra, il centro studi Fra Luigi Monaco di Vitulazio e il Campus Academy di Avellino furono acquisiti dei files excel con dei nominativi: 21 presso il Campus Academy che avevano conseguito l'attestato Eipass, e il gestore del file era Antonio Perillo (condannato in primo grado per episodi analoghi a 4 anni e 6 mesi di reclusione) ed altri 23 nominativi individuati nei fogli excel per il rilascio dell'attestato di dattilografia presso l'istituto Fra Luigi Monaco che corrispondevano a quelli già ascoltati dagli inquirenti e che avevano confermato di aver ritirato i certificati falsi.Nel registro degli indagati figurano altri 44 nominativi, tutti acquirenti dei titoli che ascoltati nell'immediatezza delle indagini ammisero di aver ceduto somme di denaro in cambio del titolo. Al momento la procura contesta agli acquirenti il reato di corruzione in concorso con i 6 indagati sottoposti alle misure cautelari emesse lo scorso 24 gennaio scorso. Nel secondo filone d'inchiesta sui diplomi falsi condotta dalla procura di Avellino furono sottoposti alle misure cautelari: Biagio Amato, legale rappresentante del Campus Academy nonché esaminatore, agli arresti domiciliari (annullati dal tribunale del riesame di Napoli dopo il ricorso degli avvocati Giuseppe Saccone e Gerardo Di Martino - la misura fu emessa l'indomani di una sentenza di assoluzione in primo grado dal tribunale di Avellino per un episodio analogo), per Gerardo Solimeno Medugno (sospensione dal pubblico esercizio per 12 mesi che non ha impugnato l'ordinanza) difeso dagli avvocati Giuseppe Saccone e Gerardo Di Martino, per Antonio Perillo (ex collaboratore Cisl e sottoposto tutt'ora agli arresti domiciliari confermati dal tribunale del riesame) difeso dagli avvocati Generoso Pagliarulo e Gianfranco Iacobelli,Michele Listo (sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria annullato dal riesame) Luigi Fabio Monaco (agli arresti domiciliari confermati dal riesame) e Ernesto Capone, funzionario del provveditorato agli Studi di Avellino, sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria annullato dal riesame dopo la discussione del legale Michele D'Agnese. L'inchiesta - ricordiamo - ha portato alla luce un sistema rodato per ottenere diplomi e attestati senza frequentare i corsi, ma pagando un compenso che andava dai 2000 ai 3000 euro, anche se negli ultimi mesi come si evince dall'ordinanza le cifre per ottenere i titoli si erano drasticamente ridotte (600-700 euro). Gli inquirenti contestano agli indagati sottoposti alle misure firmate dal gip Vincenzo Landolfi, i reati di corruzione per atti contrari ai propri doveri d'ufficio e falsità materiale ed ideologica commessa da pubblico ufficiale, questi a vario titolo i reati in concorso, continuati ed aggravati.