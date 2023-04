Giostre per disabili, Esposito: «Mercogliano città inclusiva»

Nuova installazione giostrina per disabili nella villa comunale di Mercogliano: «Testimonianza di volontà nel garantire la piena inclusione», dice Giovanni Esposito, presidente del Movimento italiano disabili. «Un'occasione da non sprecare e che consegna il pieno raggiungimento di uno dei tanti importanti obiettivi, che come Consulta, di concerto con l’amministrazione comunale di Mercogliano e con il sindaco Vittorio D'Alessio, ci siamo preposti».

«Circostanze che al termine del nostro mandato consentiranno di poter affermare che con l’impegno, la sinergia e la comunione di idee che hanno reso coeso il nostro operato, sicuramente restituiremo ai cittadini una Mercogliano proiettata in ottica del futuro e nella svolta verso il concreto miglioramento della qualità dei cittadini».