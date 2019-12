Aveva deciso di trasformare un terreno di sua proprietà in uno sfasciacarrozze abusivo, ma gli è andata male finendo per rimediare una denuncia per «discarica rifiuti non autorizzata» e «smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi», ma anche «ricettazione». Sono questi in reati di cui dovrà rispondere un uomo di Domicella, in provincia di Avellino, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola.



Nel corso di un sopralluogo eseguito congiuntamente all'unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno e ai Vigili del Fuoco di Avellino, sono state trovate decine di auto di varie marche, tutte non marcianti ed in stato di abbandono, nonché di numerose parti di autoveicoli. L'uomo proprietario del terreno, è stato denunciato, mentre il suolo sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA