In fiamme una discarica alle porte di Avellino. I vigili del fuoco del comando provinciale Irpino sono intervenuti nel territorio del comune di Prata Principato Ultra, in via Quella Banda, per un incendio che ha interessato materiale di risulta, scarti di potatura e mobili, depositati in un fondo del posto. Due le squadre che hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Dal rogo si è sprigionata una densa nube di fumo. Si cerca di capire quali siano state le cause che hanno provocato le fiamme. © RIPRODUZIONE RISERVATA