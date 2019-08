Venerdì 16 Agosto 2019, 21:30

Ore di paura questo pomeriggio ad Avellino dove sono in corso i festeggiamenti per il Ferragosto. Un minorenne si era allontanato da casa dopo una discussione accesa con i genitori. Poi non aveva fatto sapere più nulla di sé. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. Durante i servizi di perlustrazione gli agenti della polizia municipale avevano appreso dalla questura che il minorenne del posto si era allontanato da casa. I caschi bianchi nell'ambito del controllo del corso Vittorio Emanuele hanno individuato il ragazzo e riaccompagnato a casa. Storia a lieto fine e pace fatta tra genitori e figlio.