Dispersi sul Terminio, dalla notte non si hanno più notizie di tre persone

I Carabinieri della Compagnia di Solofra sono impegnati nelle ricerche di tre persone, che nella serata di ieri si sarebbero avventurate in località innevata del Monte Terminio.

Si tratta di due uomini e una donna del Serinese. A dare l’allarme è stato il familiare di uno di loro, che questa mattina ha contattato i Carabinieri. All'opera diversi uomini dell'Arma.

Le attività vanno aventi senza sosta. Nei giorni scorsi le forze dell'ordine avevano lanciato un appello alla prudenza, chiedendo di non avventurarsi in montagna per le avverse condizioni meteo.