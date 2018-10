Sabato 27 Ottobre 2018, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 19:44

Cerca funghi e si perde in montagna a Montevergine, recuperato dai vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero. L'uomo originario di Napoli, di 67 anni, cercava funghi a Montevergine, insieme ad un amico, quando ha perso l'orientamento e non è più riuscito a ritornare al punto di partenza. In azione sia i vigili con unità cinofile che un elicottero.Dall'alto l'elicottero dei Vigili del Fuoco, ha individuato l'uomo nella zona del vecchio castello, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale. Il velivolo, una volta recuperato l'anziano, è atterrato presso lo stadio di Baiano, consegnando l'uomo ai sanitari del 118.