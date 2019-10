CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:35

Dopo le intercettazioni imbarazzanti, Aspi licenzia i due manager Michele Donferri Militelli e Paolo Berti, il primo ex direttore delle manutenzioni, il secondo direttore delle operazioni. Fine del rapporto di lavoro che presumibilmente è legato alle inchieste avviate sia dalla procura di Avellino che da quella di Genova, dopo la conclusione del processo di primo grado per la strage Acqualonga e dopo il crollo del ponte Morandi. Entrambi i manager licenziati da Autostrade spa risultano indagati a Genova per omicidio colposo plurimo e disastro. Ma ad aver determinato il licenziamento potrebbero essere state le intercettazioni disposte nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018). Futrono effettuate dalla procura di Genova dopo la condanna di primo grado inflitta dal tribunale di Avellino a Paolo Berti (5 anni e 6 mesi di reclusione) per la strage dell'Acqualonga, per l'uscita di strada di un bus lungo l'A16 che provocò la morte di 40 persone (28 luglio 2013). Nelle intercettazioni disposte dagli inquirenti di Genova e dalle quali si evince che Berti si lamentava «della condanna inflitta» dal giudice monocratico di Avellino, Luigi Buono in quanto«avrebbe potuto dire la verità e così mettere nei guai altre persone», così scrive il gip del capoluogo ligure nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari nei confronti di alcuni dirigenti di Aspi, che non vedeva quali destinatari i due licenziati.