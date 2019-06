CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Giugno 2019, 11:57

Un'altra giornata di passione per i pendolari irpini. Ancora disagi sugli autobus dell'Air.Ieri mattina alle 8, quando la temperatura all'esterno era già alta, un mezzo è partito dal terminal di Piazza Kennedy diretto a Benevento con l'impianto dell'aria condizionata spento. Dopo le pressanti richieste delle persone a bordo, l'autista ha ammesso l'ennesimo guasto. Più di un'ora di tragitto con clima tropicale e arrivo a destinazione sudati e disidratati per i circa 50 viaggiatori. «L'Air - commenta con sarcasmo uno studente che doveva raggiungere l'Università del Sannio - ci offre un magnifico bagno turco gratis. Il pullman delle 8 per Benevento non aveva l'aria condizionata: viaggiare in queste condizioni è deprimente».Dunque, non si placa la protesta dopo l'assurda giornata di mercoledì, tre bus rotti e un quarto in sostituzione con l'ormai solito problemino dell'aria condizionata. Al fianco degli utenti, si schiera il presidente provinciale di Assoconsum, Adriano Maffeo, che chiede l'intervento dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti per fare chiarezza sui disservizi. «Dopo gli ennesimi casi di autobus in panne (tre in un solo giorno) - ricorda Maffeo - l'Assoconsum chiederà l'intervento dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti affinché, accertate le attuali modalità di fornitura dei servizi, possano essere definiti e imposti all'impresa concessionaria, Air, degli impegni chiari circa gli standard minimi di qualità e di sicurezza da garantire all'utenza. Non si escludono prosegue il rappresentante di categoria azioni collettive finalizzate a ottenere risarcimenti per i disagi continuamente registrati dagli utilizzatori e in particolare dai pendolari».