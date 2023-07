I lavori di restauro della Dogana saranno riappaltati. Gli uffici di Palazzo di Città pubblicano un nuovo bando, riveduto e corretto nelle cifre, per il restyling del monumento di Piazza Amendola. Un vero e proprio pasticcio amministrativo fatto di appalti dati e poi revocati, di altri annunciati come imminenti ma mai affidati, fino all'epilogo attuale.

La nuova procedura, pubblicata nella sezione bandi e gare del sito istituzionale dell'ente ma non all'albo pretorio, essendo la riedizione di un bando già espletato sarà più snella.

Scadrà il prossimo 18 luglio, nella stessa giornata è fissata la prima seduta pubblica della commissione di gara che si occuperà di verificare la documentazione prodotta dalle imprese invitate a partecipare alla procedura rintracciabile sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'avviso, rivolto alle società specializzate in lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, prevede quale criterio di aggiudicazione quello della migliore offerta rispetto all'importo a base di gara di 3,6 milioni.

Da quanto si apprende, alla base della decisione degli uffici di procedere con una nuova procedura per l'affidamento dei lavori ci sarebbe l'esigenza di adeguare gli appalti non affidati al nuovo tariffario regionale entrato in vigore obbligatoriamente a partite dal 1° luglio.

Si cambia ditta appaltatrice e le normative che a loro volta cambiano richiedono degli adeguamenti. Essendo trascorsi oltre sei mesi dalla prima aggiudicazione, andata alla Sapit di Roma che, però, si era limitata ad allestire l'area cantiere senza muovere una sola pietra, motivo che ha portato l'amministrazione Festa a rescindere il contratto, Palazzo di Città non avrebbe potuto vincolare eventuali nuove imprese interessate ai costi previsti dal vecchio capitolato d'appalto.

Contrariamente, come d'altronde già accaduto, il rischio sarebbe stato quello di far partire lavori che non sarebbero stati portati a termine. Con la nuova procedura, la ditta che sottoscriverà il contratto non potrà pretendere adeguamenti tariffari fino a giugno 2024.

Ed è questo il termine ultimo per restituire il monumento simbolo del centro storico alla collettività: Festa si appresta a chiedere alla Regione sei mesi di proroga rispetto alla deadline del 31 dicembre prossimo prevista dal Progetto integrato città sostenibili attraverso il quale il Comune ha ottenuto il finanziamento necessario al restauro del bene.

Quando inizieranno realmente i lavori è impossibile a dirsi al momento.

L'imperativo a Palazzo di Città è "fare presto", compatibilmente, però, con il periodo di ferie estive che sta per entrare nel pieno. Per ora a godere del mancato avvio dei lavori saranno gli esercenti che hanno le proprie attività di food and beverage nei dintorni della Dogana e che, da una quindicina di giorni, da quando la Sapit ha portato via le sue ultime cose, hanno potuto riposizionare i propri tavolini in Piazza Amendola permettendo così ai clienti di consumare all'esterno nel cuore della ztl. Resta da capire come sia stato possibile perdere tanto tempo.

Dopo la rescissione contrattuale in danno nei confronti della prima impresa classificatasi al bando, lo stesso Comune, attraverso una nota diffusa dai canali social dell'ente il 10 maggio, aveva annunciato di aver subito individuato nella seconda classificata, la Imprecal di Sirignano, la ditta che sarebbe subentrata nell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio.

Da quella data ad oggi si sono susseguite diverse dichiarazioni del sindaco e di altri esponenti dell'amministrazione comunale su un imminente consegna del cantiere.

Quel che è accaduto dopo, cioè nulla, è sotto gli occhi di tutti.