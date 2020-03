Tutta la comunità della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia piange per la scomparsa di Monsignor Antonio Di Stasio, decano della Curia diocesana, quarta vittima arianese del Coronavirus.

Don Antonio è spirato ieri mattina presso il reparto di rianimazione del Moscati di Avellino, dove era stato ricoverato la sera del 10 marzo scorso per febbre alta e crisi respiratoria. A darne notizia direttamente il Vescovo della Diocesi, Sergio Melillo. «Con il cuore ferito, mesto e sanguinante - queste le sue parole - per le sofferenze del momento avverto il bisogno di unirci tutti in preghiera per la morte del nostro amato sacerdote Don Antonio Di Stasio, che oggi è venuto a mancare a causa di questo terribile male. Lo affido nella preghiera alla Madonna di Fatima, da lui tanto amata nei lunghi anni di ministero tra la nostra gente nella Città di Ariano. Con le parole della fede non chiediamo al Signore di fare la nostra volontà. Chiediamogli la grazia di essere umili e disponibili a compiere la sua».

La notizia del decesso di Monsignor Di Stasio ha fatto immediatamente il giro della città e dei comuni limitrofi, suscitando sconcerto e commozione. Di Stasio, ottantacinquenne, da poco aveva festeggiato i sessanta anni di sacerdozio, ricevendo una testimonianza di affetto singolare da parte del clero locale e centinaia di persone nel corso di una solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale. Nativo di Montefalcone Valfortore, era entrato giovanissimo in seminario ad Ariano Irpino, crescendo sotto la guida spirituale di Monsignor Pasquale Venezia. Umile, affabile, con il sorriso sempre sulle labbra, disponibile, sacerdote esemplare, incrollabile nella sua fede e nella devozione alla Madonna, è stato un personaggio amato da tutti, perché presente nella città, tra i giovani, gli ammalati, specie nei tanti viaggi a Lourdes e Fatima, i più deboli. Dovunque è stato chiamato ad operare ha lasciato un segno indelebile. Nell'Azione Cattolica Italiana, a contatto con tantissimi giovani. Nelle scuole come docente di religione, mantenendo contatti costanti con tante generazioni. E poi in varie parrocchie cittadine: a San Liberatore, San Pietro, Madonna di Fatima e Cattedrale. È stato lui a Madonna di Fatima a organizzare una parrocchia che oggi vanta il titolo di Santuario Diocesano. È stato sempore lui come parroco della Cattedrale a mettere in piedi due grandi iniziative: la costituzione dell'Associazione per la Rievocazione del Dono delle Sacre Spine che oggi è punto di riferimento dell'intera città, e del Coro della Cattedrale che si esibisce anche in varie parti d'Italia.

Ma più di tutto conta per chi l'ha conosciuto e apprezzato il senso della sua missione pastorale. In ogni ambiente don Antonio era praticamente di casa. Anche quando per i raggiunti limiti di età ha dovuto lasciare la guida della Cattedrale, non si è fatto da parte. Ha continuato a celebrare la Santa Messa ovunque venisse chiamato. E poi tutte le mattine a pregare e confessare presso la chiesa di Sant'Anna, dove è esposto il Sacramento per l'adorazione perpetua. Ed era proprio qui che riceveva indigenti in cerca di aiuto. Se oggi si andasse a scrutare il conto corrente di don Antonio Di Stasio non si troverebbe neanche un euro. Dava tutto ai poveri e ai bisognosi. Ecco perché questa scomparsa non poteva passare inosservata.

Basta fare un giro sui social per comprendere quanto fosse amato e stimato questo sacerdote. Una valanga di manifestazioni di affetto. Poche parole, ma sentite, da tanti. «Un commosso pensiero a un uomo di pace. Che la terra ti sia lieve», così l'ex sindaco Enrico Franza. E Domenico Gambacorta: «Don Antonio, mancherete moltissimo a tutti gli Arianesi». E poi le espressioni di cordoglio di amici, dei sacerdoti, dei componenti del Coro della Cattedrale e dell'Associazione Sacre Spine, di associazioni di volontariato, associazioni sportive, singoli cittadini. Tanti gli episodi della sua vita ripresi e raccontati, anche con aneddoti. Tante le invocazioni al Signore perché risposi finalmente in pace. Certo le sue ultime giornate di vita non sono state facili. Ma da quanto riferito dai medici, ha affrontato anche questa prova con fede e devozione. Il feretro sarà tumulato nel cimitero di Montefalcone in forma privata per disposizione delle autorità. Il vescovo Melillo ha celebrato una Santa Messa in suffragio ieri sera dalla Cattedrale, in diretta streaming. Ovviamente, ci sarà sicuramente un'altra occasione in seguito per celebrarne la memoria e tributargli un saluto ancora più caloroso.

