Dolore in Irpinia: il Covid uccide il direttore di User Tv Angelo Marchese

Il mondo del giornalismo irpino piange Angelo Marchese, 64 anni, direttore di User Tv, la web tv con sede in Valle Caudina. Il giornalista 64enne, con la passione per la fotografia, è stato ucciso dal nuovo Coronavirus. È deceduto nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Era ricoverato dal 21 aprile e in terapia intensiva dal 17 maggio. Diversi i messaggi di cordoglio, anche dai rappresentanti delle istituzioni e della politica. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano al momento ricoverati 34 pazienti: 7 in terapia intensiva, 11 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 4 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra.

