Ora è ufficiale: Domenico Airoma è il nuovo procuratore della Repubblica di Avellino. Unanimità per la sua designazione dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha votato a favore della proposta della V Commissione per gli incarichi effettivi e semi direttivi.

Airoma prende il posto di Rosario Cantelmo, in pensione da alcuni mesi. A guidare la Procura del capoluogo irpino in questo periodo, il procuratore facente funzioni Vincenzo D’Onofrio. Per Airoma si tratta di un ritorno in Irpinia, dove in passato ha ricoperto il ruolo di pretore.

