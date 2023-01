Domicella, auto incendiata nella notte: danneggiati altri due veicoli

Raid incendiario nel Vallo Lauro. È giallo sul rogo che ha interessato tre vetture. Sono in corso accertamenti per un incendio divampato questa notte a Domicella, in via Casale.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, hanno completamente distrutto una Fiat Panda e si sono propagate ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano.

I militari hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. La pista principalmente seguita è quella di un'azione dolosa.