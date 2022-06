Domicella, «Il muro dell'arte» mostra a cura di Ferdinando Sorrentino

Si terrà sabato 18 giugno, a partire dalle 16.30 e fino sera inoltrata, l'evento «Il muro dell'arte», curato da Ferdinando Sorrentino e con la direzione artistica di Delfo Palumbo e Francesco Cretella.

L'appuntamento è a Domicella (in provincia di Avellino), in via Raffaele Ferrante, dove saranno presentati e inaugurati dieci panelli di dimensione 70x100 centimetri fatti realizzare per l'occasione dal Comune di Domicella per numerosi artisti che daranno vita in maniera estemporanea a opere uniche. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale diretta dal sindaco Antonio Corbisiero. Contemporaneamente, si esibiranno «I Madonnari di Omar Mohamed», mentre Morena Rossi terrà la sua performance di body painting (con le modelle Elissena Riccio e Valeria Crispino). Potranno essere ammirate, inoltre, la scultura dal vero di Josef Esposito e l'opera di un giovane artista proveniente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Crescenzo Fiorentino, che porterà una installazione gigante destinata a fare da scenografia all'intero evento.

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Centro storico, i residenti promuovono a metà la Ztl:... LA SVOLTA Centro storico senza auto, Nargi: «Avellino entra nel... IL PREMIO «Premio Sergio Leone-Sapori antichi», l'Irpinia si...

Non mancherà l'interazione con il pubblico, poiché chi lo vorrà potrà cimentarsi in un’esperienza unica ricevendo, gratuitamente, tela per disegnare, matite, gomma pane e temperamine. La serata sarà allietata dalle melodie del gruppo musicale «Armonie a Distanza», infine, la Proloco di Domicella farà conoscere la gastronomia storica e i piatti tipici del territorio.