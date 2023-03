Cervinara, il libro su Don Riboldi studiato al De Sancits

La storia di Don Antonio Riboldi entra nelle scuole: in occasione del centenario della sua nascita e a 40 anni dalla prima rivolta anticamorra si ricorda un eroe della Chiesa, ma non solo. La figura del vescovo anticlan è stata approfondita dagli studenti di Cervinara che, domani mattina, incontreranno Pietro Perone, giornalista de Il Mattino e autore del libro dedicato alla stagione di speranza e rivolte che, negli anni ’80, vide proprio il vescovo di Acerra in prima linea nella lotta alla camorra.

In queste settimane, nelle aule del De Sanctis è stato studiato il testo scritto da Perone Don Riboldi 1923-2023 - Il coraggio tradito, che ripercorre le tappe essenziali dell’impegno per la legalità e per la dignità umana. Nel corso della mattinata i ragazzi avranno l’opportunità di dialogare con l’autore e, quella di domani, sarà soprattutto un momento dedicato alla riflessione su quanto è stato fatto e quanto resta da fare nella lotta contro le cosche e la violenza visto che il racconto di Perone ha posto l’accento su un interrogativo

«Come è stato possibile che sia caduta nell’oblio quella stagione di grande speranza, oggi che i giovani conoscono i personaggi di Gomorra, i nomi di mafiosi e camorristi, ma ignorano chi sia stato Don Riboldi e finanche un martire come Don Diana».