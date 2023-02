Scomparsa da tempo in Irpinia, corpo trovato in avanzato stato di decomposizione

Il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione di Montefalcione. Il decesso risalirebbe a diversi tempo addietro.

Si tratta di una donna della Polonia di 58 anni, di cui non si avevano più notizie. Sono stati alcuni conoscenti a lanciare l'allarme, non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Di qui, la richiesta di intervento ai carabinieri della Stazione di Montefalcione. I militari hanno fatto la macabra scoperta.

Dopo un primo esame esterno, la salma è stata trasferita presso la sala morgue dell'ospedale Moscati di Avellino per ulteriori approfondimenti. La morte sarebbe stata determinata da cause naturali. Ma gli accertamenti faranno piena luce.