Donna di 40 anni scomparsa in Irpinia, ricerche in corso

È scomparsa da 24 ore. Daniela, una donna di 40 anni, di Petruro di Forino, assieme a un cane di nome Nano si è allontanata dalla sua abitazione ed è ricercata dai vigili del fuoco di Avellino che hanno anche condiviso un post diffuso dai familiari con i recapiti e ulteriori informazioni.

«SOS: cercasi donna, bionda, di circa 40 anni, di nome Daniela, in compagnia di un cane, taglia medio-piccola che risponde al nome di Nano», si legge sui social. Dalle ore 15:30 di ieri, non si hanno notizie. «Per qualsiasi avvistamento, informazione chiamare al 328 169 4900 - 328 141 4488 - 3454649725. Condividete ovunque per favore!»