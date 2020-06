Dopo l'avvistamento della pantera in Irpinia catturato un pitone reale

Trovato un pitone di oltre un metro nelle campagne di Montefredane. Su segnalazione del proprietario del terreno, i militari della Stazione Forestale di Avellino sono subito intervenuti e con apparecchiature speciali hanno catturato il serpente, identificato come un esemplare appartenente alla famiglia dei pitonidi, e in particolare alla specie “Pitone Reale”, tutelata dalla convenzione di Washington (CITES) in quanto a rischio estinzione.

Dalle prime verifiche, il pitone sembrerebbe sprovvisto di microchip identificativo. L’esemplare è stato perciò sequestrato, in attesa di essere trasferito in una struttura idonea. Sono in corso indagini finalizzate ad individuare il proprietario dell’esemplare.

