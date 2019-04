CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Aprile 2019, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta sui doppi stipendi all'Asl di Avellino, le verifiche vengono estese anche alla contabilità relativa agli anni 2013 e 2014. Dunque l'ammontare della truffa realizzata dai cinque indagati (3 medici, un contabile e un dirigente) potrebbe aumentare notevolmente. Gli agenti della guardia di finanza di Avellino, agli ordini del comandante Gennaro Ottaiano, stanno verificando la documentazione relativa anche ad altri due anni precedenti al periodo preso finora in considerazione (2015-2018) per far emergere presunte disparità tra le ore di prestazioni effettuate dai dipendenti e le somme realmente intascate dagli stessi.Un lavoro complesso quello che stanno svolgendo gli agenti delle fiamme gialle del comando di via Pontieri dopo le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate finora. Versioni e chiarimenti che vanno confrontati con i documenti contabili acquisiti dagli inquirenti. Dopo la riunione della Commissione Regionale sarebbe stato calcolato intorno ai 600mila euro lordi il totale degli ammanchi accertati. Ma l'ammontare complessivo della truffa potrebbe subire ulteriori variazioni al rialzo al termine degli accertamenti delle Fiamme gialle. Le indagini della guardia di finanza di Avellino continuano a ritmo serrato. Infatti nei giorni scorsi sono stati ascoltati altri medici dell'Azienda sanitaria locale di via Degli Imbimbo e sono state passate al setaccio le loro buste paga e il monte ore di lavoro realmente effettuato. Due camicvi bianchi, ascoltati di recente dalle Fiamme gialle, sono stati raggiunti dagli avvisi di garanzia. Ma l'inchiesta è destinata ad allagarsi ulteriormente in quanto, dalle indagini degli agenti della guardia di finanza di Avellino, starebbe emergendo che del meccanismo messo in piede dal contabile, finito nell'inchiesta, avrebbero beneficiato anche altre persone completamente estranee all'Azienda sanitaria locale. Ad intascare somme di denaro non dovute anche altre figure professionali che non risulterebbero né tra i dipendenti (strutturati) né tantomeno tra i profili professionali dell'emergenza (non strutturati) dell'Asl di Avellino.