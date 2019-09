Domenica 22 Settembre 2019, 13:09

Truffatori in azione a Calitri e Chianche: nel primo caso un’anziana coppia di coniugi ha ricevuto una telefonata da un finto nipote che chiedeva di ritirare un pacco a lui destinato previo il pagamento al corriere di 2.400 euro; nel secondo caso un malvivente, spacciandosi telefonicamente come avvocato, ha messo a segno una truffa ai danni di una ultrasettantenne, chiedendo 700 euro a titolo di risarcimento per i danni causati a seguito di un sinistro stradale dalla figlia, fermata dai carabinieri.Subito dopo tali brevi telefonate, il malvivente si presenta a casa delle vittime prescelte e appena ricevuta la somma richiesta, si dà alla fuga.I malcapitati, contattando il familiare, non avevano alcun dubbio del raggiro in cui erano incappati e non esitavano quindi a sporgere denuncia ai carabinieri.Sono in corso indagini da parte dei carabinieri delle compagnie di Sant’Angelo dei Lombardi e Mirabella Eclano, finalizzate all’identificazione dei responsabili.