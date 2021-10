Doppio arresto per droga in Irpinia in due blitz in contemporanea

Sequestrati due etti di hashish e 75 grammi di marijuana. Due uomini, un 54enne di Avellino e un 55enne di Montoro, sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale e finiti dietro le sbarre del carcere di Bellizzi Irpino. Entrambi dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In azione nel fine settimana i militari delle Compagnie di Avellino e Solofra, guidati rispettivamente dai capitani Fabio Iapichino e Gianfranco Iannelli.

Il primo arresto è stato eseguito nel capoluogo irpino. Il 54enne, già noto alle forze dell’ordine, all’esito della perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, è stato sorpreso in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi. La droga era stata ben occultata in cantina, all’interno di un’intercapedine ricavata dietro un battiscopa. Rinvenuti, inoltre, 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un taglierino. Mentre altri 3 grammi di hashish e un coltello sono stati trovati nella sua auto. A Montoro, invece, il 55enne e stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, il tutto rinvenuto nella sua camera da letto.