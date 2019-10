Domenica 20 Ottobre 2019, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 13:53

Incidenti da sabato sera per la notte appena trascorsa, ma fortunatamente senza conseguenze.Il primo episodio si è verificato a Serino, in provincia di Avellino, e ha visto coinvolte due auto, di cui una ha finito per ribaltarsi. I conducenti hanno riportato ferite lievi.L'altro episodio è capitato a qualche chilometro di distanza, sotto la galleria di Solofra, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un'auto ha perso il controllo finendo per impattare contro la parete della galleria. Anche in questo caso il conducente non ha riportato ferite importanti.