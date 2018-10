Domenica 14 Ottobre 2018, 00:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sabato sera che si ricorderà per molto tempo a Cervinara e San Martino Valle Caudina. A distanza di poche ore infatti due giovani sono stati gambizzati con modalità che fanno pensare ad un regolamento di conti.Il primo episodio a Cervinara poco prima delle 19 quando da un’auto sono stati splosi dei colpi di pistola che hanno ferito un 22enne ad una gamba. Sono passate solo poche ore e qualche minuto prima delle 23 di ieri a San Martino Valle Caudina, in pieno centro, è stato gambizzato un altro giovane poco più che ventenne. In questo caso non ci sarebbero testimoni.Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri, ma non si esclude che sia in atto uno scontro per il controllo dello spaccio di droga nella zona e che i due episodi possano essere collegati. I cittadini hanno paura e gli amministratori nelle prossime ore chiederanno al prefetto di Avellino Maria Tirone la convocazione urgente di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.