Domenica 14 Luglio 2019, 23:32

Doppio schianto in Irpinia, sette in tutto i feriti tra cui un bambino. Il primo incidente si è verificato sulla statale 90 nel comune di Grottaminarda. Due vetture si sono scontrate frontalmente. Una, dopo l'impatto, si è ribaltata. Tre i feriti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e consegnati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale di Ariano Irpino. Il secondo sinistro è avvenuto a Calabritto. Una vettura è sbandata ed è finita in una scarpata ribaltandosi. Le quattro persone a bordo, tra cui un bambino, sono state tratte in salvo e trasferite al nosocomio di Oliveto Citra. La macchina è stata recuperata dai caschi rossi.