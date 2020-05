Dramma nel centro di Avellino. Una donna di 65 anni è stata trovata morta nel suo appartamento. Il ritrovamento in serata da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale che sono intervenuti in via Cavour per un soccorso ad una donna che non aveva dato più sue notizie ai parenti. La squadra con l'ausilio dell'autoscala è salita al terzo piano dell'edificio. I caschi rossi una volta all'interno dell'abitazione hanno rinvenuto il corpo senza vita della 65enne. Sul posto anche la polizia e il medico legale. © RIPRODUZIONE RISERVATA