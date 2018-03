Sabato 10 Marzo 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 11:25

Una donna di 48 anni di Avellino è precipitata giù dal balcone della sua abitazione al quarto piano a pochi passi dal ponte di via Ferriera in città. Polizia e Carabinieri stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti. Non s'esclude l'ipotesi del suicidio. Ma resta in piedi anche quella dell'incidente. Sotto choc i familiari e il poloso Rione Mazzini. La 48enne lascia il marito e due figli.