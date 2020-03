Tragedia in Alta Irpinia, 83enne cade in un pozzo e muore per annegamento. Il dramma si è materializzato a Castelfranci. I carabinieri della locale Stazione sono subito intervenuti presso l’abitazione dell’anziano e, considerata la profondità del pozzo artesiano (circa 30 metri), hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il cadavere. La sala operativa ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella. Per il recupero dell'uomo, si è reso necessario l'intervento del nucleo sommozzatori dei caschi rossi, proveniente da Napoli. La salma sarà restituita ai familiari successivamente agli accertamenti disposti dell’Autorità Giudiziaria. Indagini in corso. Ultimo aggiornamento: 13:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA